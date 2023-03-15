YouTuber滴妹是百萬網紅「阿滴」的親妹妹，過往陪著哥哥一起拍攝影片，後發展出個人頻道，更跨足開設飲料店。不過，她在工作忙碌之餘，也喜愛和粉絲們分享生活點滴。昨（14日）白色情人節她正巧碰上生理期，於IG中透露自己因此全身多處紅腫發炎，畫面讓粉絲看了相當心疼。

滴妹昨日於IG上一連曬出多則限時動態，表示每當生理期來臨，除了下腹部絞痛外，全身還會起「過敏反應」，產生像蕁麻疹般一粒一粒的大片紅腫顆粒，並曬出自己的手臂照片，只見畫面中，她的手臂關節處出現大片紅色凸起，還疑似因為抓癢而破皮，看起來相當怵目驚心。

而除了紅腫發癢外，滴妹也指出自己還有無處不在的疼痛，指出自己「頭痛、下腹痛、全身痠痛」樣樣來，讓她飽受煎熬無法入睡，「失眠，吃了藥也睡不著的那種失眠」，還在文字旁附上落淚以及抿嘴的表情符號，足見她的心情。

事實上，滴妹平日不僅要忙著拍攝影片，副業的經營也相當勞心勞力，雖然過往開設飲料店時，遭網友質疑「價格太高」而引發抨擊，但截至目前，該品牌的分店仍持續擴展，顯見有在用心經營，獲得不少粉絲的肯定。