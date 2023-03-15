為營造城市美學、活化商圈，台中市政府經發局研擬《台中市優化商區發展自治條例》草案，15日在台中市議會法規委員會審議，多名委員認為，此條例與原本的《商店街區管理輔導自治條例》重疊性高，且條文中規範商區內店舖被列為當然委員、還要繳交管理費，恐衍生諸多糾紛，決議退回修正後再送審。

針對《台中市優化商區發展自治條例》，經發局盼透過市府公告劃設的方式、形塑優化商圈，條文中明訂罰則、退場機制及評鑑辦法，市議員李中舉第一廣場為例說，若只有1樓店鋪願加入商圈，其他樓層店家卻必須被列為「當然會員」，儼然如同公寓大廈的管理辦法，住戶全得強制繳交管理費，恐衍生很大爭議。

市議員江肇國則說，此自治條例的法條精神是依照公寓大廈管理條例做規範，與現行商圈籌組的目的在於方便行銷不同，內部條文有許多窒礙難行的地方；以台中市發展最好的一中商圈為例，若要在畫設範圍內商鋪百分百都是會員，根本不可能。

市議員徐瑄灃、黃馨慧則認為，市府原本就有商圈管理自治條例，再研擬類似的規範恐形同虛設，以逢甲商圈來說，本來就有成立管理委員會，未來若此條例通過，難道還要廢掉舊的委員會再重新設立。市議員陳清龍則質疑，經發局根本是已經有了箭，才特意要畫個靶來用。

經發局長張峯源強調，目前台中市有23個商圈，若商圈願設立優化商區，則原有社團組織將廢除；此條例以美學角度出發，且發起難度高，盼藉此達到活絡商圈的效益。以綠川、柳川為例，以後若畫設為優化商區，可以在街道上擺設咖啡座，成為宛如巴黎的香榭大道，市府也不會畫設太多優化商區。

因法規委員一致認為條文中對於當然會員的規範恐衍生爭議且不合理，決議退回經發局修正，並須先與委員溝通條文內容後，下次會期再送審。