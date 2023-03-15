嘉義縣非灌區一期稻作秧苗傳出枯萎、生長狀況不佳。（蔡易餘服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣非灌區一期稻作秧苗傳出枯萎、生長狀況不佳，嚴重者幾乎整片稻田都呈現乾枯狀態。（姜梅紅提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣非灌區一期稻作秧苗傳出枯萎、生長狀況不佳，農民反映是低溫導致秧苗凍傷，農業專家研判，受損秧苗種植時溫度雖低，但風勢較強、溼度又低，強風把葉子上的水分帶走，才會出現乾枯狀況，至於缺水導致地下水鹽分含量偏高，也旦影響秧苗生長原因之一。

嘉義縣政府農業處昨14日立委蔡易餘、農糧署、鄉鎮市公所農業課、議員姜梅紅等單位分別前往朴子市、東石鄉、太保市和布袋鎮了解受損狀況，在場有農民反映因氣溫低才會導致秧苗生長狀況不佳，甚至已有農民連植3次都出現同樣狀況，蔡易餘今直接向農委會副主委陳駿季反映，要求農糧署務必爭取嘉義縣納入水稻現金救助地區。

由於水稻已有保險，目前秧苗仍符合天然災害的救助範圍，但災害救助金額一分地僅400元，農民認為不符成本，蔡易餘表示，天災補助每一分地400元，但農民光插秧成本就要2000、3000元，希望能提高補助金，或是啟動對地補貼。

蔡易餘指出，農民朋友有災損情況，請盡速前往鄉鎮市公所通報，等縣府彙整災損後，會邀請相關單位勘災，我們會以最快速度全力協助農民爭取權益，不 過目前縣府從各鄉鎮市公所回報數據統計，表示非全面性受災，恐達不到天然災害現金救助門檻。