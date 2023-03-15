突破傳統反毒的宣導模式，桃園市教育局這次改以實物體驗方式，透過時下年輕學子最喜愛的職人咖啡體驗及門市營運融入反毒宣導，提倡學生從事正當休閒活動，首次與民間咖啡業者合作，舉辦青少年反毒職人咖啡體驗活動，吸引學生興趣與潛能激發，幫助瞭解自身能力與正確方向。

教育局表示，首次與民間咖啡業者合作，於「百樂咖啡（Polit Cafe）」辦理「精湛技藝、咖啡達人」活動，邀請市內國、高中生參加。實務探索體驗活動最主要是讓學生透過「體驗教育」，從中學習到解決他們現階段以及未來即將面臨各種問題時，所須具備的知識與解決能力。

不僅如此，同時也在活動過程中融入學習辨識毒品及強化反毒拒毒知能，成功引導學員們共同關注「毒品危害議題」及增強「毒品防治認知」，讓學生們在實際生活中遇到毒品誘惑時能有抵抗力。

教育局主任秘書賴銀奎表示，身為1位自信、勇敢且會思考的青年，絕對可以遠離毒品，開創健康新人生，教育局將持續與各機關單位合作辦理各類高關懷反毒宣導活動，維護學生身心健康，營造健康、清新及友善的無毒校園環境。

承辦活動的軍訓督導宋怡慶則說，期盼能透過這次體驗學習課程，一方面能增進學生們對未來職場的方向，無論是對咖啡的認識與在門市上服務等內容與挑戰，皆有助於提升自我信心與發展潛力，另一方面透過一連串的課程後，盼學生們能建立起將來面對各種誘惑時的自信力與判斷力。

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