「殯葬天王」龍巖集團創辦人暨總裁李世聰上周因病辭世，享壽65歲，自今（15）日起，龍巖汐止大樓設置完成弔唁會場，並開放親友前來話別，龍巖董事長Kelly Lee親手設計，連李世聰生前最愛的私人專機，其模型也進駐現場，陪著李世聰走完最後一程；連勝文、前移民署署長邱豐光等人，都到現場弔唁。

龍巖集團在自家汐止大樓設立李世聰弔唁會場，從今(15)日早上10點起到4月4日，每日上午10點開放至下午4點，供各界至親好友前來弔唁與話別。

今天一早連勝文、移民署署長邱豐光等人，就現身會場。

龍巖表示，感謝各界對龍巖集團創辦人暨總裁 李世聰先生的關心與慰問，創辦人弔唁會場設立於龍巖汐止大樓。創辦人一生交遊廣闊、待客如親、提攜後輩，因此，董事長Kelly特別將創辦人最後與大家告別的場合，佈置成符合父親為人好客又溫暖的個性，主會場旁特別擺放一張典雅的總裁椅與各式美酒，呈現創辦人生前與摯友們會晤相聚時，輕鬆的氛圍，歡迎每一位前來弔唁的親友，好好地與創辦人道謝道愛與話別，也將創辦人對親友滿滿的愛呈現給大家。

龍巃表示，集團創辦人李世聰一生奉獻於台灣生命產業的文化改革，樹立業界標竿，他曾說過：「這個產業要被重視，生命才會被尊重的對待。」，因此30年來，龍巖尊重每一個生命為起始，陪伴逾百萬人渡過離別時刻，圓滿無數家庭，創辦人不但帶領龍巖成為國際知名企業，更是翻轉人們對於生命產業的既定印象，並且引領著生命產業朝向提升人文服務與溫度的目標前進。其對台灣的貢獻，至今深受各界推崇與致敬。