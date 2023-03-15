避免棄養造成生態危害，屏東市民生國小於校內舉辦爬蟲展。（林和生攝）

遭棄養的南美蜥緩緩在桌上爬動，任由學生撫摸。（林和生攝）

溫馴玉米蛇緩緩繞著圈、爬上孩子的手，一旁飼主提醒千萬別摸頭，因為牠們非常敏感，乖如犬貓的模樣，近來經由網紅效應，使得飼養者越來越多，卻也逐漸出現棄養潮。屏東市民生國小選在世界地球日前夕，在校園內舉辦兩爬特展，透由教育從小扎根，希望養了就別拋棄牠們。

今年剛成立的中華民國護育生態教育協會，就是看到兩棲爬蟲類棄養情況越來越嚴重，擔心危害環境，才擔任起中途之家，並持續透過教育進行宣導事宜。

協會理事高賀保元直言，近來不少網紅及多元課程，總以兩棲爬蟲類及蛇類為主角，掀起坊間飼養陸龜、寵物蛇、守宮及大型蜥蜴風潮。不過隨著寵物體型越趨龐大，所需的飼養空間不夠，加上飼料負擔沉重，便開始有了棄養行為。

幾年前就看到長達十餘公尺的緬甸蟒在戶外被發現，由於買來時僅50公分長，幾年後可能長成數米，高賀保元說，考慮不周就會有棄養情況。

屏東市民生國小總務主任陳文德邀集兩爬同好提供收藏，在校內以活體方式展出，他說，除了教導學生正確飼養觀念外，同時傳遞棄養恐造成生態浩劫，藉此機會教育。