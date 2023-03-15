德國班堡（Bamberg）高等檢察署檢察長Wolfgang Grundler 及副檢察長Thomas Goger日前來台拜會法務部，並進行三天的深度業務交流，與我國檢察官針對打擊數位犯罪偵查作為交換意見；法務部長蔡清祥並向德國檢察首長提議互派檢察官實地見習，獲得對方贊同，成為台德檢方成功司法交流事例。

班堡高等檢察署是德國巴伐利亞邦三大高等檢察署之一，專精於打擊數位犯罪，成立於該署的「巴伐利亞邦數位犯罪中央檢察辦公室」，目前已為歐洲追訴重大數位犯罪最大的專責機關之一。

班堡高等檢察署與台灣檢察機關交流密切，該署去年7月就與法務部、司法官學院、行政院洗錢防制辦公室共同舉辦「元宇宙與加密世界」國際研討會，分享「加密通訊資料取得之挑戰與法律界線」。

法務部說，台灣檢察官與德國司法交流已久早於2000年間，即曾遴派檢察官至德國慕尼黑大學法學院擔任訪問學者，該校Helmut Satzger教授也擔任我國台灣高檢署所出版之法學刊物「檢察新論」諮詢委員，多次發表文章介紹歐盟刑事法思維。他另在台中地檢署2020年偵辦台人涉蒙特內哥羅跨國詐欺集團案，出具法律意見書，提供我方莫大協助。

Helmut Satzger教授日前受台灣大學法學院邀約擔任客座教授來台，法務部藉著德國檢察首長、法學教授訪台機會，分別舉辦交流論壇及研討會，就德國進行數位犯罪調查經驗、德國檢察體系運作，以及德國科技偵查法制化後實務運用情形，與我國法界進行深度對話，彼此分享實務經驗，獲益良多。