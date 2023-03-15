近年電子煙、加熱菸等新興菸品快速崛起，近期國內通過「菸害防制法」修正草案，明訂禁止電子煙、納管加熱菸。高市府衛生局表示，加熱菸的施行細則目前仍在制定當中，雖然加熱菸是以菸草燃燒方式吸食，比電子煙容易控管，但只要是菸品對人體都有危害，呼籲民眾不要抽菸。

高市府衛生局指出，電子煙雖然沒有傳統紙菸的臭味，但是以甘油、丙二醇等化學物質為基底加熱後產生的煙油，其中仍含有許多致癌物，且大部分含有尼古丁，對身體健康造成危害，很多民眾誤以為吸食電子煙可以幫助戒菸，希望民眾切勿聽信不實傳言，拒絕所有菸品才能真正遠離菸害。

衛生局社區心衛中心主任蘇淑芳說明，電子菸不容易判定其煙油成分，加熱菸則是使用將菸草加熱燃燒，而透過菸草檢驗可以確認相關成分是否符合規定，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請「健康風險評估」審查，才符合成為加熱菸規定。

蘇淑芳指出，加熱菸的相關施行細則目前仍在訂定當中，加熱菸訂定的標準應該會與日本或其他也通過加熱菸的國家差不多，會依一般國人可以承受最低致癌等標準來訂定細則，至於傳統紙菸還是加熱菸危害較小？蘇淑芳強調，只要是菸品都對人體有危害，呼籲民眾能不抽菸就不抽菸。

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