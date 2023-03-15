女星嚴立婷擁有高挑身材，出道後參演多部戲劇作品，在綜藝節目中她直率敢言，豪爽作風深受觀眾喜愛，曾搭檔曾國城主持《一袋女王》，表現有目共睹，近年她上節目不時分享家庭趣事，她日前上節目透露為了求子，讓老公用熱水沖下體再行房，最後真的成功懷孕。

女星嚴立婷2010年與籃球運動員張智峰結婚，2012年才生下兒子張恩睿，她近日在《小姐不熙娣》中透露結婚後想要懷孕但一直沒有好消息，於是夫妻倆去了一家很有名的中醫診所，許多藝人都是那間診所的常客，夫妻倆看診後，醫師叮囑嚴立婷作息要正常等等，卻告知張智峰洗澡時要用50、60度的高溫熱水沖下體，嚴立婷分享「你就聽他在裡面『喔喔喔』」。

他們用熱水沖燙後就立刻行房，沒想到做幾次後還真的懷孕，超神奇秘方讓其他人笑翻。影片曝光後，網友表示：「喔喔喔喔超好笑的啦」、「所以說其實很多時都是可遇不可求，太過於追求就永遠得不到，不想生沒想過生的一啪即中...」，不過也有人懷疑真實性「60度應該會燙傷了吧！」、「怎麼可能！冬天調50度洗碗，手都燙到通紅了！更何況60度沖蛋蛋，蛋皮那麼薄」，也有人猜測「（只有沖）幾秒鐘吧」。

（來源／小姐不熙娣YouTube）

嚴立婷生下兒子後，經歷3次流產才順利懷上女兒，2018年誕下二寶，她對兩個孩子都疼愛有加，時常分享與孩子的相處過程，即使工作忙也會抽出時間陪伴。

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