076無人機航母最適合未來兩棲打擊群的旗艦

近日大陸網路上有人公開了數張上海滬東造船廠的照片，圖中顯示數個大型船體模塊，被認為可能是傳聞中對台兩棲作戰利器──076型兩棲攻擊艦。圖片中的船體似乎採用了斜角甲板與彈射器結構，可能用於固定翼艦載無人機起飛及降落攔阻索。這幾乎已接近輕型航母規格，遠遠超乎外界先前對兩棲攻擊艦的想像。

這組在滬東造船廠拍攝的照片顯示正在建造中的一些船體模塊，分析人士以其體型與結構判斷，很可能是傳聞中的新型076兩棲攻擊艦。該模塊是船體側面的外飄結構，上面的槽形結構被認為是076的電磁彈射器位置，槽形結構的寬度參數即將試航的福建艦上電磁彈射器一致。不過，此一高寬約4公尺的槽形結構對無人機來說太大，因此有可能計劃用於彈射艦載戰機，槽形結構上方還有個高寬1米左右的結構，與美國福特級航母彈射器安裝槽規格差不多。

近期首次曝光的076型兩棲攻擊艦部份船體圖片，被認為可能採用斜角甲板，出乎外界先前的預料。（圖／中外艦聞）

陸媒分析指出，如果076上真的有這樣大規格的電磁彈射器，那還真是遠遠超乎外界想像，這肯定也把固定翼艦載戰機彈射都考慮在內，其功能將直追美國近期大量部署的「閃電航母」。

此外，由於這個槽形結構的位置明顯偏向一側，很符合大型航母彈射器佈局，將飛行甲板的右側留給艦島和艦載機繫留區，以此推斷076兩棲攻擊艦可能會採取斜角甲板佈局。

首次曝光可能是076兩棲攻擊艦的模塊是船體側面的外飄結構，上面的槽形結構被認為是076的電磁彈射器位置，彈射器結構的寬度參數與福建艦上電磁彈射器一致。（圖／網路）

由此看來，076兩棲攻擊艦究竟是否還屬於兩棲攻擊艦，從結構定義上來看似乎有些模糊。目前全球還沒有任何現代兩棲攻擊艦採用斜角甲板，全部都是直通式甲板，原因是傳統意義上的兩棲攻擊艦不需要考慮固定翼艦載機的攔阻著艦問題，無論是旋翼直升機還或是固定翼垂直起降戰機都不需攔阻裝置。因此在兩棲攻擊艦飛行甲板上不必仿效航母採用斜角甲板，以及區分起飛、降落區和停機區。

076兩棲攻擊艦直通甲板與斜角甲板的功能與作用有極大差異，主要在是否配備固定翼艦載戰機上。圖為兩種不同甲板比較示意圖。（圖／新浪網）

而彈射器用於彈射大型固定翼無人機，或艦載戰機，採用斜角甲板就可以使其功能上有更多的選項，而一旦將兩棲攻擊艦的操作擴大到這種佈局，等於是可以獨立實現艦隊防空與對地攻擊的混合型航母，這也是近幾年來美歐等國家擴大兩棲攻擊艦功能的新興趨勢。與西方國家唯一的差別在於中國尚未攻克固定翼垂直起降戰機技術，但是若能在兩棲攻擊艦部署固定翼戰機，垂直起降技術似乎就沒有那麼大的迫切性。

保守的觀點認為076比較可能採取直通式甲板，但是這種甲板無法起降固定翼艦載戰機，除非很快能研發出類似F-35B的垂直起降戰機。（圖／新浪網）

按近幾年流行的艦隊編制方式，這種功增強的兩棲攻擊艦經常與大型航母進行混合編隊，兩棲攻擊艦搭載輕型戰機和偵察機，主要負責艦隊防空任務，大型航母則混合搭載戰鬥機和對地對海攻擊機等。076兩棲擊艦未來也很可能與大型航母混合編隊，多數的分析都認為，在對台兩棲登陸作戰中，這種可搭載艦載機的兩棲攻擊艦將是兩棲作戰中的利器。

採用直通甲板的076兩棲攻擊艦與日本出雲級兩棲攻擊艦比較示意圖。（圖／中外艦聞）

076型兩棲攻擊艦是由中船重工708所研製，現役5款兩棲攻擊艦都出自其手，目前噸位最大的是075型。雖然076型開建尚未獲得官方確認，但是從中船708所的招標公告可以看出一些端倪。

中共現有3艘現役075兩棲攻擊艦，每艘排水量4萬噸，更新型的076排水量預計會到達近5萬噸。（圖／中國軍網）

708所的招標公告顯示，076型採用電磁彈射和柴油燃氣聯合動力，但招標文件還看不出是採與075一樣的直通甲板或是新型的斜角甲板。招標公告還透露，其坞舱防火门技术要求显示076的车辆甲板要大於075；另外舷內升降機為30噸級，意味著殲-35戰機很有可能上艦，因為只搭載直升機和無人機是完全用不到這個等級的升降機。因此整體而言，076的噸位必然較075大了許多。

共軍近期多次兩棲作戰演習中都有075兩棲攻擊艦參與。（圖／中國軍網）

由於未來對台兩棲登陸作戰的重要性與迫切性，中共一向認為兩棲攻擊艦的需求遠大於大型航母的需求。因此自2021年4月起，在1年半的時間內連續服役3艘075型兩棲攻擊艦，此後075就一直沒有建造或下水的消息，很可能建艦方向轉至076型，這次076的諜照曝光，證實中共正在加緊為可能爆發的台海戰事做準備。