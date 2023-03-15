新北市政府勞工局今(15)日在淡江大學舉辦首場校園就業博覽會，現場共有94家廠商參與，提供4772個工作機會，總計5小時的徵才活動約有2398人次參與，其中1599人次投遞履歷，廠商擬錄用645人次，初媒合率約達40.3％。

今天的徵才活動由淡江醒獅團拉開序幕，淡江大學教長葛煥昭致詞表示，淡大也很爭氣，第26年蟬聯Cheers雜誌「企業最愛進用的大學畢業生」首位，也很感謝新北就服處長期合作，不斷創造學生與企業最佳的媒合平台。

他強調，本次就博會主題「AI＋SDGs=∞」，反映了近年淡江扣緊時代趨勢和市場脈動，積極投入數位轉型、對永續發展產業的關注，為師生創造無限的可能，未來學校將更努力強化跨領域人才培育，厚植同學的就業競爭力。

陳瑞嘉則指出，職場變動快速，很多工作未來甚至都可能被AI人工智能取代，但個人的價值觀、能力、工作態度，是絕對無法被取代；他鼓勵同學可透過打工實習，提早接觸、熟悉職場環境，從工作中累積創造自身的經驗價值，對未來職場上是很有幫助的。

陳瑞嘉也提及將接下來的徵才活動規劃，接下來除了4月的致理科技大學、東南科技大學校園徵才，還有一系列的徵才活動，包括24日在新莊區公所10樓禮堂、4月15日在三重綜合體育館1樓、4月20日在汐止區公所11樓禮堂、4月21日在新莊區公所10樓禮堂。