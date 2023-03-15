桃園市大溪蘭室修復活化工程15日動工。（呂筱蟬攝）

桃園市文化局針對大溪老城區歷史建築活化再利用，15日大溪國小日式宿舍及大溪蘭室修復工程動工，桃園市長張善政參與活動指出，大溪老城區充滿驚喜與魅力，包含現有的大溪木藝生態博物館所經營的20棟歷史建築館舍群，可深度體驗在地人文歷史，隨著修復工程動工，老城區的歷史文化空間將更完整。

文化局指出，大溪蘭室中山路56號 建於1918年，為大正時期大溪街區改正首座落成的新式牌樓建築，三坎街屋規模宏大，立面裝飾精美，街屋採用日治時期新式建築規範，設置亭仔腳、下水溝，三坎格局重視生活機能，內部裝修可見如煙囪狀採光天井，材質與工法呈現當代流行樣式，此建築修復工程強調呈現歷史原貌，預定2024年7月完工，未來將由所有權人蘭室文創公司經營茶坊與展示館，讓更多人可以入內感受百年老屋風采。

大溪國小日式宿舍則是興建於1920年代做為教師宿舍使用，保存日治時期官舍形制及材料工法，後期因住戶搬離逐漸傾倒，近年由大溪木博館協助完成調查研究、規畫設計並展開修復工程，預計2024年9月完工，未來將由大溪國小與木博館攜手合作，以「大溪學文化教育推廣」為再利用內涵，策畫各種大溪人文歷史課程或展覽，平日是師生學習場域，假日則開放做為遊客體驗及親子遊戲教育場所，重新賦予日式宿舍教育的意義與活力。

張善政表示，大溪是具有文化歷史意義的地方，尤其大溪老街每周末吸引遊客到訪，相信蘭室與大溪國小日式宿舍修復完成後，讓大溪歷史文化意義更添光彩。