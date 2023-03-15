北市15日起祭出第二波加碼措施，首創「信保手續費全額補貼」，企業最高可享近3萬元補貼。（北市產發局提供／張芷瑜台北傳真）

促進經濟復甦，北市15日起祭出第二波加碼措施，首創「信保手續費全額補貼」，企業最高可享近3萬元補貼，北市產發局表示，第二波將納入北市青創貸款專案，也同享手續費全額補貼，最多可省下1萬2000元，為北市的中小企業與青創朋友挹注振興資金。

北市「363振興融資專案」第二波加碼於今起至5月15日止，想申請中小企業融資貸款，公司或商業要設立於北市，且實際營業1年以上；若申請青年創業融資貸款，則負責人設籍北市1年以上18至45歲市民，其所營公司或商業登記於北市未滿5年者即可申請。

產發局說明，有鑑於疫後產業振興需求增加，首創「信用保證手續費」，由市府全額補貼，以專案最高可獲貸300萬元為例，能省下近3萬元手續費，此次加碼手續費補貼也溯及首波的2月15日起申請並獲貸者。

產發局表示，第二波也納入「台北市青年創業融資貸款」措施，最高可申請120萬元，利息由市府全額補貼外，提供至少6個月寬限期優惠，讓青年創業於撥款後6個月才需還款，並適用「信用保證手續費」全額補貼。

產發局說明，以最高獲貸120萬元為例，北市青創朋友可節省近1萬2000元的手續費，另外也搭配「免填營運計畫」、「快速審查」等便捷措施，讓北市企業快速獲得振興資金。

產發局補充，北市府於2月15日開辦的「363振興融資專案」，首波就有近百件申請案件，為擴大協助北市中小企業加速相關振興與轉型，才推出第二波加碼措施，欲申請的企業可透過線上、郵寄與親臨櫃檯方式申請。