詐騙集團猖獗，利用各種話術、手法誆騙民眾，竹縣警為了不讓民眾再度落入嫌犯陷阱，除了展開一連串識詐宣導外，更結合內政部警政署保安警察第2總隊，在新竹科學園區內放起阿昭署長宣導防詐系列影片，就是要讓每個民眾都能知道詐騙手法，培養識詐免疫力。

由於近幾年高科技產業蓬勃發展，讓新竹縣吸引了無數的相關從業人才入住，為了避免詐騙集團盯上這群高收入份子，並考量科技業工作及生活型態，新竹縣政府警察局結合新竹科學園區管理局與保2總隊，在園區內入口處、交誼廳及員工餐廳播放阿昭署長宣導防詐系列影片。

另外新竹縣警局也提醒園區員工，如果在社群媒體、通訊軟體或iMessage收到「投資虛擬貨幣、元宇宙」、「高獲利零風險」等相關訊息，都是詐騙集團慣用手法，應提高警覺，並撥打110或165反詐騙專線查證，以免落入詐騙集團的陷阱。

新竹縣政府警察局表示，只要民眾能多一分警覺，就會少一次被騙的機會，警察局將持續加大反詐騙宣傳力度，培養民眾識詐免疫力，也呼籲民眾共同參與，積極向身邊的人推廣反詐騙知識，一起形成群體免疫，讓詐騙集團無以為生。