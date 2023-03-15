宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）當地時間3月14日，在其個人推特上發文透露，她已指示該國外交部長雷納（Eduardo Reina）處理與中國正式建立外交關係的相關事宜。中國大陸外交部15日表示，歡迎宏方的有關表態，世界上181個國家在「一個中國」原則基礎上同中國建交的事實充分證明，同中國建交，是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇。中方願在「一個中國」原則基礎上同包括宏都拉斯在內的世界各國發展友好合作關係。

卡蕬楚在推文中寫道：「我已指示外交部長愛德華多·雷納處理與中華人民共和國建立正式外交關係的事宜，以表明我決心遵守政府計畫，並與世界各國一起自由地擴大邊界。」

自2021年12月10日中美洲國家尼加拉瓜和台斷交後，目前台灣僅剩14個邦交國，除了宏都拉斯之外，分別為諾魯、帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島、貝里斯、聖文森特和格林納丁斯群島、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖露西亞、聖基茨和尼維斯、史瓦濟蘭、梵蒂岡。

尼加拉瓜和中國恢復外交關係後，其鄰國宏都拉斯也再次成為關注焦點。現任總統卡蕬楚此前曾表示，如果她贏得大選，將與中華人民共和國建立外交聯繫，並與台灣斷交。

2021年12月20日，自由和重建黨候選人卡蕬楚成功當選宏都拉斯新任總統。自由與重建黨是宏都拉斯最大的反對黨，這是一個左翼政黨，主張實行21世紀社會主義，卡蕬楚的丈夫馬努埃爾·塞拉亞（Zelaya）正是這個黨的領導人。

此前，中國外交部發言人曾就卡蕬楚相關言論表示，一個中國原則是公認的國際法基本準則和國際社會的普遍共識，反對台獨分裂，堅持一個中國原則，是大勢所趨，人心所向。製造兩個中國、一中一台沒有前途。願在堅持一個中國原則基礎上，發展同世界各國的友好合作關係。

新華社介紹，中宏尚無外交關係。據中國海關統計，2022年中宏貿易額為15.89億美元，其中中方出口額15.6億美元，進口2923.9萬美元，同比分別增長-1.6％、-1.3％和-14.3％。