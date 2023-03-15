通霄鎮長張可欣請示媽祖婆後將Ｑ版公仔設置在公所前廣場。（通霄鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動，今年2月20日圓滿落幕，並在3月3日開爐，進香活動期間，通霄鎮公所租賃媽祖花燈公仔，擺設在通霄火車站，原本隨著進香活動結束要歸還給廠商，不過通霄鎮長張可欣請示媽祖婆後，將花燈公仔買下，並布置在公所廣場，希望讓通霄鎮民再度能感受到媽祖婆的慈悲，也讓大家可以跟可愛的公仔拍照。

張可欣說，這次的意象花燈是租賃的，原本2月20日租約到期就須歸還廠商，但白沙屯媽祖在進香期間很喜歡這些花燈公仔，專程在火車站前停駕觀賞，以及來鎮公所前指示擺設問題，所以她特別選在開爐當日，趕緊去廟裡跟媽祖婆請示聖意。

張可欣表示，3月3日開爐日她到拱天宮參拜以及請示回鑾時，媽祖婆來鎮公所賜福以及對花燈公仔的指示，後來媽祖婆懿旨鎮公所把花燈買下，然後把火車站前的可愛媽祖婆花燈移至通霄鎮公所前，與原本的千里眼、順風耳再度聚在一起，讓通霄鎮民更能感受到媽祖婆的慈悲，好像媽祖婆就在大家身邊一樣，一直用愛的光芒照耀著鄉親。

日前3月8日婦女節，通霄鎮公所與廠商聯繫，把媽祖婆、千里眼、順風耳花燈公仔，正式的移到通霄鎮公所前。張可欣說，會選在3月8號是因為國際婦女節，是充滿女力精神值得紀念的一天。媽祖婆也是大家心目中的女神，媽祖婆慈悲為懷，有如大地慈母慈暉普照天下，選在這個值得紀念的好日子正式移到鎮公所，相信大家都會很開心

這幾天有鄉親看見花燈公仔，特地寫小紙條給張可欣，並致贈張可欣媽祖婆結緣祝福卡，感謝她特別為鄉親造景，讓大家能夠與可愛的媽祖婆和千里眼、順風耳花燈，還有拍可愛的照片。