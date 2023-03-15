2012年，POSCO已承諾要捐贈100億韓元。到目前為止，這家鋼鐵製造大廠已捐了60億韓元。不過，此事件受害者表示，不願接受韓國政府所提議的，是由韓國財團公共基金出賠償金，而不是由日企出資。
韓國政府強調，此類捐款是自願的，但從1965年與日本簽訂的雙邊條約中，受益的韓國企業，例如浦項製鐵等爭取對該計劃支持。其它受益的韓國企業中，還有韓國電力公司以及菸草製造商KT&G等13家。
韓國鋼鐵大廠浦項鋼鐵（POSCO）15日表示，決定捐出40億韓元，約310萬美元，做為支持韓國政府日前所提出的計畫，來補償日本1910年至1945年強制占領期間，且迫使韓國人勞役的受害者。
2012年，POSCO已承諾要捐贈100億韓元。到目前為止，這家鋼鐵製造大廠已捐了60億韓元。不過，此事件受害者表示，不願接受韓國政府所提議的，是由韓國財團公共基金出賠償金，而不是由日企出資。
韓國政府強調，此類捐款是自願的，但從1965年與日本簽訂的雙邊條約中，受益的韓國企業，例如浦項製鐵等爭取對該計劃支持。其它受益的韓國企業中，還有韓國電力公司以及菸草製造商KT&G等13家。
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