2012年，POSCO已承諾要捐贈100億韓元。到目前為止，這家鋼鐵製造大廠已捐了60億韓元。不過，此事件受害者表示，不願接受韓國政府所提議的，是由韓國財團公共基金出賠償金，而不是由日企出資。

韓國政府強調，此類捐款是自願的，但從1965年與日本簽訂的雙邊條約中，受益的韓國企業，例如浦項製鐵等爭取對該計劃支持。其它受益的韓國企業中，還有韓國電力公司以及菸草製造商KT&G等13家。