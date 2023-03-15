貨攬三雄陸續公布盈餘分配，台驊投控(2636)2022年上半年配息5.17元、下半年配息5元，全年累計配息10.17元，中菲行去年配息11.2元，捷迅(2643)去年每股盈餘16.68元，尚未公布股利，依照過去配息經驗來看，配發率約5成上下，中菲行有機會成為貨攬三雄配息最多公司。

中菲行指出，去年國際運輸市場面臨階段性變化的嚴峻挑戰，通貨膨脹上揚、美國聯準會縮表升息、中國的封城清零、俄侵烏戰爭等因素對全球經濟造成影響，加上因船舶、飛機、疫情、塞港、內陸運輸、原物料供應等諸多負面因素造成供應鍊斷鍊的問題，國際物流業者的營運面臨嚴峻的挑戰，儘管如此，中菲行仍能創造優異的營收與獲利，屢創新高，主要受益於中菲行致力建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力，以明確市場定位，數位行銷，價值服務，吸引客戶，發揮相當的功效。

中菲行所建立的堅強戰鬥團隊，面對世局的變動及市場的變遷，將持續以數位行銷傳遞中菲行價值鏈服務，運用有資安認證的雲端數位供應鏈管理平台，隨機並及時應變，用多元的解決方案，來滿足客戶的需求。