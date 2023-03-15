三陽周三召開董事會並公布2022年度財報，全年合併營業收入為508.51億元，年增22.19%，營業利益34.17億元，年增53.71%，稅後淨利為34.40億元，年增75.06%，每股盈餘(EPS)為3.93元，創歷史新高。會中也通過將於6月28日召開股東會，股利部分則預計每股配發現金股利1.8元，發放率接近五成，以周三收盤價39.8計算，殖利率約4.52%。

三陽表示，過去九年公司著手引擎與車架平台的整合、零件中心的設立、通路改革，並搭配產品品質提升與推出搭載高階技術的新款機車，目前已逐步收到成效並反應於近年的經營績效上。

2022年最省油國民神車「全新迪爵」及水冷休旅車車款MMBCU曼巴接力上市，長賣型旗艦機種JET、DRGBT持續熱銷，再加上時尚車款FIDDLE車系領先導入「智慧油電」系統，帶動公司機車銷售正成長。2022年在台銷售25.5萬台機車，年增15.67%，躍居台灣機車市場冠軍寶座，市占率達34.8%。

四輪事業部份，由三陽子公司南陽代理銷售之Hyundai現代汽車，去年總計售出1萬5419台，年增14.8%，主要受惠於主力車款全新TUCSON訂單買氣暢旺，全年賣出超過3000台，並且仍有超過2000張等候訂單。小型休旅VENUE及輕型商用Porter也熱銷超過4000台。

展望今年，三陽公司表示，二輪事業目標為成為「心占率第一」的機車品牌，將會持續推出更具競爭力的新產品，同時強化售後服務與零件供應系統，並持續拓展外銷新興市場如東協、非洲、中東、中南美市場等策略，今年銷量預期仍將持續增長。

四輪事業部份將以每年增加一款國產車、一款進口車以及導入一款高科技的電動車深耕台灣市場。今年3月初新款電動車現代IONIQ 6線上預售僅31分鐘就完售300台配額，加上Staria旗艦豪華商務車及CUSTIN家用型MPV熱銷，以及今年預計再引進商用車MIGHTY新5噸級產品線及大改款的KONA，全年銷售目標預估可挑戰1.73萬台。