台北市不動產仲介經紀商業同業公會3月公布「傑出不動產經紀人員」獲選名單，信義房屋與信義全球資產公司共有8人獲選，居業界之冠！顯示信義企業集團不僅對內聚焦於人才培育與發展，對外也持續厚植品牌影響力，提供給消費者更值得信任、更全面的服務。

北市仲介公會每年定期表揚傑出不動產經紀人、營業員，今年經紀人組最終5人獲選，信義企業集團就囊括4席，包括天母七段店專案經理鄭如芳、天母東路店專案經理湯淑玲、松江南京店主任黃文羚，以及信義全球商仲二部專案經理陳泰利。

而在營業員組部分，10位獲選者中，信義企業集團也拿下4席，同樣也是業界最多，分別是天母店專案協理吳建樵、忠孝玉成店專案經理林佳穎、西湖店專案經理詹梓卿，以及信義全球投資一部專案經理陳怡君。

其中，詹梓卿84年次，今年才28歲，加入信義房屋雖不到3年，但她憑藉「不一定要很厲害才能開始，但要開始，才能很厲害」的信念，加上高親和力、總是為客戶著想的同理心，陸續勇奪新秀獎、千萬經紀人，更選上店長。

而出身單親家庭的黃文羚，自加入信義房屋以來，總是設身處地替有困難的客戶著想，把自己的業績擺在第二位，甚至有同事形容她「像一位俠女一樣，甚至常常做一些和業績無關的好事！」例如同事接到一組客戶，是一對老夫婦想為身心障礙的兒子買一間小套房安居，看上黃文羚被委託的案子，但屋主對於買方狀況有疑慮，怕交易過程容易出問題；事實上，因為該套房條件極佳，就算不是賣給這對老夫妻，應很快也能找到其他買方，但黃文羚深知養兒育女的不容易，決定要「幫到底」，數度與屋主溝通之下，也嚴謹把關交易流程，最後相當順利地成交了，圓滿多張笑臉。

信義企業集團秉持企業經營的核心理念，致力推動ESG，在環境、社會、公司治理等面向均長期投入，也屢獲國內外獎項肯定；「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」的精神，也深植員工心中，持續努力提供給消費者更值得信任、更貼心且全面的服務，「有信義的地方，就有信任和幸福」。