Barry今發片記者會， 好友蔡詩芸站台。（華納音樂提供）

Barry今發片記者會， 好友蔡詩芸站台。（華納音樂提供）

饒舌歌手Barry Chen 今(15日) 舉辦新專輯《Rose Again》發片記者會，好友兼貴人蔡詩芸站台，兩人因共同朋友瘦子介紹一起吃飯而認識，蔡詩芸說，第一次看到Barry 演出就驚呼：「這個人怎麼那麼炸！」她跟老公王陽明瞬間被圈粉。Barry則感謝蔡詩芸有一次帶他去上海的潮流展演出，讓他見了世面，今邀約她站台也一口答應力挺。

Barry簽約新東家華納音樂後重新出輯，他為此健身一年，練出大胸肌，問他老婆滿意嗎？他笑說，太太是冰山美人型，「我問太太，她翻白眼說：『有啦』」還有一次他問老婆是否覺得自己健身後變得「更猛」，不料她回：「你弄的我很痛！」

兩人已有一個4歲女兒，是否打算生第二胎？他說，每次問太太，太太都回「你再賺多一點錢！」激勵他要更加努力工作。他不諱言，平常太太跟女兒睡，自己睡小房間，兩人已分房4年，「我去睡小房間她比較開心，她是比較淺眠那種。有時我會想要抱抱睡，就會一起睡增進感情。」

Barry將於3月18日於 The Wall舉辦專場「Barry Chen - Rose Agian 台北演唱會」，他正為了演唱會禁慾，儲備能量，他說，「最近在忙的時候先不要，把能量累積起來」，昨天白色情人節，他和太太帶女兒去朋友家吃飯，看朋友買新房子，他回家後也對太太承諾「我要再努力」，她也回應：「再給你5年時間。」