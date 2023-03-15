2023年國際自由車環台公路大賽第4站南投縣站，總長165.57公里是今年環台賽的最長一役，中華隊南投地主車手盧紹軒，在縣長許淑華和親友鼓舞下今一開始就火力全開，在10人領先集團中保持領先長達140公里，可惜在終點前25公里左右才氣力放盡掉隊，但仍獲得中華隊最佳的單站第21，馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭籍車手梅傑爾(Jeroen Meijers)則以3小時46分18秒拿下單站冠軍並一舉囊括黃衫、綠衫。

南投縣站在暌違4年後再次回歸環台賽，南投縣站以山線路段為主，行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8大鄉鎮，沿途行經集集小鎮著名的綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠、臺灣藝術大道、國立臺灣工藝研究發展中心等在地景點，終點設在繞行日月潭1圈後的向山遊客中心，共計165.57公里，也是本屆環台賽單站距離最長的一站。

南投縣站是今年環台賽中唯一的中台灣代表站，而且中華隊陣中還有「南投粥湯豪」盧紹軒是南投地主車手，今在出發前就獲南投縣長許淑華當面為他加油助威，盧紹軒家人還親做紅布條到現場為他加油，南投縣長許淑華說：「期待把更多國際賽引進南投，藉由環台賽這樣的國際賽事讓國際看到南投的美，南投縣站是今年環台賽的最長一役，對車手耐力、體力是很大的挑戰，也期待南投車手盧紹軒也能有好成績。」

受到南投鄉親感召，盧紹軒今天火力四射，從南投縣政政府一出發開始放行後就開始主動出擊，隨後帶出10人的領先集團，一度與主集團拉開到最久的6分半鐘，10人集團互相輪替一路撐了近140公里，一直到終點前25公里左右進入水里後開始有人攻擊，最後形成3人領先集團，但可惜盧紹軒氣力放盡沒辦法跟上而落隊被主集團吞沒。

誇張的是，主集團入山後一路狂追，竟然在最後終點前300公尺還是吞掉領先集團，最終以25人集團衝終點，由馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭籍車手梅傑爾(Jeroen Meijers)跟上主集團率先壓線下單站冠軍，並且僅僅以1秒之差搶走總冠軍黃衫和衝刺綠衫，梅傑爾很開心的說：「很驚訝也很意外可以拿下黃衫，2020年我第一次來環台賽，但第二站就摔車；去年第二次來又遇到疫情，今年總算可以好好欣賞台灣美景，明天我會努力去保住黃衫。」

中華隊5虎將以南投地主車手盧紹軒單站第21最佳，但明顯他個人並不滿意這樣的成績，盧紹軒說：「我從一開始就攻擊，慢慢形成10人集團，但很可惜最後階段加速的太突然，我一度想嘗試跟上領先集團，但沒想到主集團來的這麼快。」但南投鄉親還是全力支持盧紹軒，更有友人扛著一箱豆花來免費送給來為紹軒加油的車迷，讓盧紹軒滿滿感動的說：「一路上都有人在喊我的名字，真的是蠻特殊的體驗，很希望在這裡有好成績，所以，難免有小小的失望。」

環台賽明天將進入最後一站高雄市站，將從宗教文化景點佛光山佛陀紀念館出發終點高雄國家體育場，總長146.44公里，前四站總成績前6名車手差距只在10秒內，明天將有一場爭奪黃衫的終極大戰！