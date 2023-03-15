韓國大財團三星旗下公司的營收占韓國GDP（國內生產毛額）約20%，對韓國經濟扮演舉足輕重角色，但隨著半導體（晶片）需求持續下滑，也衝擊其國內出口。韓國2月半導體出口額暴跌逾4成，記憶體出口額更慘摔超過50%，連續第8個月衰退，對韓國經濟雪上加霜。專家認為，跟全球景氣疲弱對半導體產品需求普遍不佳有關。

韓國中央日報報導，韓半導體2月出口額較去年同期暴減41.5%至61.1億美元，連續7個月萎縮。去（2022）年3月半導體出口額高達132億美元，創下新高紀錄。

從半導體分類來看，DRAM（隨機存取記憶體）、NAND Flash（快閃記憶體）因市場需求不振，晶片賣不掉造成庫存暴增，價格持續下滑，2月韓國記憶體出口額年減53.9%至29.2億美元，已是第8個月衰退。相較1月狂減57.3%，雖然減幅稍微收歛，卻是連續兩個月腰斬。

記憶體出口減幅如此慘烈，從相關報價透露端倪。去年5、6月，DRAM價格約3.35美元，今年1、2月砍殺至1.81美元，相當於報價打了46折。

南韓海關總署周一（13日）公布最新數據，因晶片出口依舊疲軟，3月上旬（3/1~3/10）出口額比去年同期大減16.2%至158億美元，同時間半導體出口額暴跌41.2%，僅為22.6億美元。南韓貿易逆差擴大至49億美元（約台幣1500億元）。

韓國2023年1月半導體庫存飆升28%，創下近27年來最大增幅，與去年同期相較暴增39.5%，顯見科技產業持續低迷，對南韓經濟造成巨大壓力。