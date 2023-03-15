國立政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯。（資料照／陳冠宇攝）

大陸國台辦今日宣布，即日起恢復台灣冰鮮白帶魚和凍竹筴魚輸往大陸。國立政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯分析，這次是陸方針對台灣民眾的善意，並預期未來相關遭禁的台灣農漁產品與食品有可能逐步開放。他也呼籲，台灣應趁勢就相關議題與大陸進行談判。

曾偉峯告訴本報，此次解禁，是大陸推動大交流後的施惠；他解釋，前陣子許多基層團體赴陸都談及台灣產品輸陸問題，中共中央政治局常委王滬寧也親自要求國台辦主任宋濤對此進行研究、解決。曾偉峯說，選擇在這個時機開放白帶魚和竹筴魚進口，適逢兩會人事底定，可以針對領導人的指示進行研擬與執行，這次解禁即屬執行措施的一種。

曾偉峯指出，無論是表達善意或促進交流，都是大陸接下來的策略與措施。他解釋，從王滬寧與大陸國務院總理李強等領導人於兩會的談話可見，當前大陸對台原則是盡早恢復交流，而這些進口就屬經濟交流。

曾偉峯也預期，相關遭禁的台灣農漁產品與食品，未來有可能逐步開放，但還要端視整個兩岸關係與美中台關係的發展而定。

曾偉峯認為，此次解禁不是大陸對民進黨政府的善意，而是對台灣民眾表示善意、與台灣民間社會進行交流。他指出，台灣可以趁勢繼續與大陸就這類禁止措施進行談判，因為這些都是有利於台灣民眾的事項。

曾偉峯說，過去我政府批評大陸已讀不回，如今大陸態度顯得積極，在不影響安全的情況下，我方可以就有關台灣民眾福祉內容與大陸進行討論；即使台灣擔心有「統戰作為」，也可以於談判過程中設立防火牆。

曾偉峯建議，大陸雖不一定願意與台灣官方討論，但可以透過半官方的途徑去了解恢復相關產品的可能性，其中海基會與海協會都能發揮一些作用；這一方面能為台灣爭取利益，另一方面也可避免兩岸主導權都掌握在大陸手中，並讓雙方在較平等情況下進行談判。

但隨著台灣大選逐漸白熱化，兩岸若有相關接觸，可能受到關注。曾偉峯因此評估，大陸在台灣選舉前會小心觀望，並重視釋出善意後「歸功於誰」，因此會更有技巧性地進行，如果沒有任何切入點，則可能低調以對。