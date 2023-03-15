陽明國中再創佳績！繼弦樂團國樂團獲優等後，木笛樂團3月初於全國賽再奪特優。校長張永芬表示，學校除重視升學表現，也重視學生多元發展，藉社團與各類活動培育學生多元才能，特感謝評審的肯定，對參與學生更是一大鼓勵。

陽明國中木笛樂團3月初於全國賽再奪特優(陽明國中提供)

張永芬指出， 校內國樂團、弦樂團及直笛團等3大音樂性社團參與111學年度全國學生音樂比賽決賽成績亮眼，是肯定校方致力推動音樂藝術教育的成果。陽明國中直笛團於民國109年創立，指導老師為美國印第安納大學音樂碩士畢業的詹采琦老師，是國內具重要地位的木笛演奏家，視樂團人數與樂器種類進行客製化的編譜；雖成立短短三年，已囊括兩屆全國音樂賽特優獎項，實屬不易。她說，直笛團孩子們在平常練習中，不但可感受到指導老師的用心與耐心外，更在妙語如珠學習氣氛中，親身體驗音樂的美好。

陽明國中國樂團、弦樂團及直笛團等3大音樂性社團參與111學年度全國學生音樂比賽決賽成績亮眼(陽明國中提供)

她補充說道，另國樂團成立至今也邁入21年，因學習國樂的人口原本就少於西樂，加上少子化的衝擊，近年來出現人才斷層，但學校仍致力培訓與支持，透過行動讓絲竹樂團展佳績；今年雖僅有10人參賽，但在指揮老師陳昱仁的帶領及家長後援會全力支持下，亦獲全國決賽代表權，並取得優等佳績。

陽明國中國樂團成立至今也邁入21年，近年來出現人才斷層，但學校仍致力培訓與支持，透過行動讓絲竹樂團展佳績。(陽明國中提供)

另由國際級指揮家德岡直樹與五位分部老師指導的弦樂團，成軍至今也有24年，學生除每週社團課練習外，更利用週日下午排練，除於111學年度市賽獲特優第一的肯定，並於全國音樂賽一舉奪得優等佳績。除此之外，每學年也有許多演出活動，讓團員有更多舞台表演機會，而透過每次上台，除提升演奏技巧與音樂性外，更培養團員同心的默契，將最好的表演呈現於台上每一場精彩的演出。

成軍至今也有24年的陽明國中弦樂團，由國際級指揮家德岡直樹與五位分部老師指導(陽明國中提供)

校長張永芬指出，無論是學術型的科技教育、英文應用或法律常識，或是注重學生體魄的運動型社團，皆一應具全，為加強學生的藝文陶冶，也有各類閱讀活動、音樂社團等。各社團不僅是興趣培養，期許學生在養成過程中能獲得專業能力，本次音樂競賽的成果，便是很好的展現。