美國德州哈里斯郡（Harris County）一名3歲女孩在公寓內，不小心開槍射死其4歲的姊姊。

根據美國當地媒體報導，哈里斯郡警長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）稱，周日晚上槍擊事件發生時，這2名幼兒當時和5名成年人在同一間公寓內，2名孩子在無人看管的情況下留在臥室。3歲的妹妹拿到一把上膛的半自動手槍，並不小心開槍誤射4歲的姊姊。

當地警方說，家人聽到槍聲後衝進臥室，發現姊姊躺在地板上沒有反應。 他們緊急撥打求救電話，但急救人員趕到時，直接宣布女童已死亡。

警長岡薩雷斯表示，案件仍處於調查的初步階段，警方還需要與所有相關人員交涉，以還原真相。另外，警方提醒民眾和槍支擁有者，保護好他們的槍支，「這是非常悲慘的，也是可以預防的。你必須確保自己是一個負責任的槍支擁有者，不僅要告訴孩子不要觸摸槍支，也請將你的武器放在安全的地方。」