台中市25所學校將蓋禮堂，預計年底完成發包，2025年底可全數完工。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

原台中縣區有許多學校欠缺完善室內集會空間，學生活動受限，市長盧秀燕開學日宣布將加碼24億餘元預算為25校蓋禮堂，教育局長蔣偉民15日宣布，追加預算已送市議會，待審議通過後實施，預計年底完成發包，2025年底25校禮堂全數完工。

台中市25所學校蓋禮堂計畫啟動，其中，有22校位在原台中縣區，這些學校大多只有風雨球場，無完善室內集會空間，學生活動受限，盼透過該計畫平衡區域發展。

蔣偉民表示，學校蓋禮堂必須克服經費及土地等因素，過去1年能蓋的學校禮堂不多，此次教育局盤點國中小學校普通班在250人以上且尚有足夠校地空間者，結果有25校可以蓋禮堂，市府追加24億餘元預算，為這些學校圓夢。

教育局提到，24億餘元預算規畫主體工程經費占21億1220萬元，連完工後所需舞台、燈光、音響、布幕及空調等設備經費3億元，也一起編列，完工後不需再找經費施作，一氣呵成後完工啟用；至於這次未列入興建計畫的學校，將繼續爭取經費推動興建。

25所學校包括豐原區豐東國中、福陽國小、豐村國小、合作國小、烏日區光德國中、烏日國中、九德國小、旭光國小、霧峰區光復國中小、大里區光正國中、內新國小、大里國小、太平區東平國小、長億國小、光隆國小、中華國小、沙鹿區鹿峰國小、鹿陽國小、后里區七星國小、大肚區永順國小、大雅區文雅國小、東勢區新盛國小，另3校為北屯區新建的廍子國小、松強國小及南區樹德國小。