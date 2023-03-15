適時打手槍對於男生來說除了能夠排解性慾和壓力，還能減低罹患攝護腺癌的風險，不過過度自慰對於身體健康反而有負面影響。一位21歲男子表示，他幾乎天天都會來上兩發，雖然想要戒色，最多也只能撐3天就會忍不住，讓他擔心自己已經打手槍成癮，因此上網尋求幫助。對此，許多網友指出，其實他只是生活太閒才會沉迷打手槍！

原PO在Dcard發文指出，他從國小六年級開始打手槍，現在幾乎天天都會來上兩發，且最多忍3天就會忍不住要解放，「我發現我已經無法控制自己了」，最近他因為記憶力明顯下降，下定決心要戒掉打手槍，但卻比想像中還要難上許多，讓他相當崩潰。

對此，許多人紛紛回應，「太閒才會一直想打，有了工作或是興趣就會沒那個時間了」、「確實，玩《艾爾登法環》之後頂多1天一次，腦子裡全是怎麼打王」、「太閒、時間太多真的就會拿來打手槍，自從玩Tinder，跟女生聊天、曖昧然後有女友後，這期間的頻率真的驟降，從1天一尻變成3、4天一尻，因為開學了時間變少了，然後聊天也花了一堆時間，所以想戒色，就是別讓自己閒」。

但原PO透露，就算1天工作12小時、只睡5小時，他還是有時間DIY。另外也有不少網友分享，「我工作12小時還是1天兩次，放假三次，我覺得我是個半獸人」、「個人工作7點工作到晚上9點，堅持早晚一發，這是對一天開始跟結束的尊重」。

本站曾報導，新北市立聯合醫院泌尿科主治醫師翁竹浩說明，過度頻繁的自慰有可能導致血尿、生殖器破皮、龜頭潰瘍，甚至動作太過激烈導致繫帶斷裂，需要進行手術縫合。