滬深兩市15日漲跌互現，上證指數收漲18點，滬深兩市合計成交額為人民幣（下同）8,184億元。上證指數15日開高走高，最多上漲27點，漲幅為0.86％，高見3,273點，收報3,263點，上漲18點，漲幅為0.55％，成交額為3,732.76億元。