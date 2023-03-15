香港信報報導，深證成指15日最多上漲121點，漲幅為1.06％，高見11,537點後有賣壓，大市轉跌，最多下跌8點，跌幅為0.07％，低見11,408點，終場收報11,413點，下跌3點，跌幅為0.03％，成交額為4,451.05億元。

滬深300指數收報3,986點，上漲2點，漲幅為0.06％。創業板指數收報2,337點，下跌5點，跌幅為0.24％。

各類股方面，水泥股漲近3％。電力、鋼鐵、石油、房地產股漲逾1％。金融、化工、基本金屬、煤炭股持穩。

滬深股市早盤收跌逾1％
上證指數收跌7點 連四跌
滬指收升1.2％ 終止五連跌
#漲幅 #上證指數 #額為 #收漲 #水泥股