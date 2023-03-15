香港信報報導，深證成指15日最多上漲121點，漲幅為1.06％，高見11,537點後有賣壓，大市轉跌，最多下跌8點，跌幅為0.07％，低見11,408點，終場收報11,413點，下跌3點，跌幅為0.03％，成交額為4,451.05億元。
滬深300指數收報3,986點，上漲2點，漲幅為0.06％。創業板指數收報2,337點，下跌5點，跌幅為0.24％。
各類股方面，水泥股漲近3％。電力、鋼鐵、石油、房地產股漲逾1％。金融、化工、基本金屬、煤炭股持穩。
滬深兩市15日漲跌互現，上證指數收漲18點，滬深兩市合計成交額為人民幣（下同）8,184億元。上證指數15日開高走高，最多上漲27點，漲幅為0.86％，高見3,273點，收報3,263點，上漲18點，漲幅為0.55％，成交額為3,732.76億元。
香港信報報導，深證成指15日最多上漲121點，漲幅為1.06％，高見11,537點後有賣壓，大市轉跌，最多下跌8點，跌幅為0.07％，低見11,408點，終場收報11,413點，下跌3點，跌幅為0.03％，成交額為4,451.05億元。
滬深300指數收報3,986點，上漲2點，漲幅為0.06％。創業板指數收報2,337點，下跌5點，跌幅為0.24％。
各類股方面，水泥股漲近3％。電力、鋼鐵、石油、房地產股漲逾1％。金融、化工、基本金屬、煤炭股持穩。
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