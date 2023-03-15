▲基隆港務分公司高級研究員林健明(左二) 於西三旅客中心致贈地中海詩歌號船長Sarcinella Pietro(左三)首航紀念牌（臺灣港務公司提供／徐佑昇基隆傳真）

臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司15日上午8點許於西三碼頭喜迎地中海郵輪公司旗下之「地中海詩歌號(MSC Poesia)」首航基隆港，為疫情解封後首艘超過9萬總噸以上之郵輪靠泊，更是復航以來首次載客逾兩千人之國際郵輪至基隆港通關作業，盼為基隆帶來疫後觀光復甦商機。

港務公司表示，詩歌號本次靠泊計有2145名旅客入境，約一半以上為歐美旅客，其中約有1600人為團客，下船即搭乘46台遊覽車進行岸上行程，餘500多名旅客則隨市府安排導覽，搭乘觀光巴士或郵輪打卡徒步路線圖，暢遊基隆各景點品嚐美食。

港務公司說明，「地中海詩歌號」於2008年下水，為地中海郵輪旗下「音樂級」郵輪船隊中第三艘下水之郵輪，其主打浪漫、奢華風格之內裝更講究與藝術結合。自2023年1月5日起，該輪即從義大利熱那亞港啟程，展開為期118天之環球航程，途經地中海、美洲及紐澳航線上之特色港口，並於環遊世界航程中首航基隆港，基隆港更成為詩歌號於東北亞航程中造訪之第一站。基隆港務分公司特別製作首航紀念牌並邀請船長到西岸旅客中心接受贈牌留念，共度極具紀念性之時刻。

詩歌號郵輪為地中海郵輪公司2023年預報基隆港五航次掛靠作業中之第一航次，作為5月4日首航基隆港「地中海榮耀號」之先鋒，榮耀號將近18萬總噸，為航行亞洲港口有史以來最大噸位之郵輪。而基隆港務分公司總經理高傳凱於2022年12月13日率隊前往地中海郵輪公司瑞士日內瓦總部拜訪執行長Mr. Onorato，親自行銷臺灣港群郵輪旅運設施，並提供靠泊優惠方案，積極促成地中海郵輪公司至臺灣港群營運郵輪業務。

港務公司強調，本次詩歌號靠泊作業為開啟基隆港新里程碑，體現基隆港務分公司與地中海郵輪公司越發緊密之羈絆，期能以具有優良服務聞名的基隆港迎接更多地中海郵輪公司旗下郵輪到來，為基隆創造更大觀光商機。