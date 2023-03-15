行政院長陳建仁大讚世足賽中有9支球隊穿著「Made in Taiwan」的機能衣。（陳夢茹攝）

行政院長陳建仁今到桃園市蘆竹區參訪大統新創公司，他提及全球最好的機能布料研發生產地就是台灣，世足賽中有9支球隊穿著「Made in Taiwan」的衣服，連冠軍隊伍阿根廷的衣服都出自台灣，讚許大統新創公司在疫情期間不斷研發及轉型，可作為領頭羊值得其他產業效仿及學習。

陳建仁表示，紡織廠對台灣的經濟發展有很重要的地位，台灣在1970、80年代被稱之為「紡織王國」，紡織產業也是推動台灣經濟起飛重要的因子，當時的紡織科系猶如現在的資訊科系，相當熱門，不過全球市場面臨成本競爭，所幸台灣紡織產業並沒有因此失去原有的地位，反而透過科技研發和設計成功轉型，從傳統產業變成前瞻產業。

陳建仁說明，台灣是全球第3大化纖王國，全球最好的機能布料就在台灣研發生產，舉例來說，世足賽就有9個國家的球隊穿著「Made in Taiwan」的機能衣，其中就包括冠軍隊阿根廷，這也讓台灣成為另類的冠軍，台灣的紡織業更是成為世界典範。

他還說，過去幾年各產業深受疫情影響，很多產業都相當辛苦，大統創新利用疫情期間不斷研發、創新及生產，不只持續研發還投入減碳計畫，並且有自己的太陽發電廠，逐步更新設備，用水用電減少了，增加綠能使用，這樣的產業進步也讓全球驚艷。