Alexis Wilson, originally the ⁦@MexicoBeis⁩ bullpen catcher, started in a pivotal game tonight. He drove in both runs of México’s 2-1 win, caught Taijuan Walker’s masterpiece, and signed autographs. I love the ⁦@WBCBaseball⁩. 🇲🇽 ⁦@MLBNetwork⁩ ⁦@MLB_Mexico⁩ pic.twitter.com/3tfWj9lf7w — Jon Morosi (@jonmorosi) March 15, 2023

墨西哥15日驚險以2比1擊退英國，目前以2勝1負暫居C組榜首。大聯盟明星投手「台灣走路」華克（Taijuan Walker）幫墨西哥登板先發4局無失分，但是墨西哥自己也拿不到分數，戲劇性的靠著「牛棚捕手」威爾森（Alexis Wilson）兩度適時安打攻下2分才獲勝，威爾森說：「我真的很高興有這個機會，感謝上帝。」

牛棚捕手通常是職員而不是球員，威爾森已經1年多沒打正規賽，但是他先前在熱身賽幫「台灣走路」華克蹲捕，所以這次華克先發，威爾森被排在第九棒擔任捕手，總教練這個決定拯救了全隊。

2局下，墨西哥兩出局、二三壘有跑者，威爾森擊出游擊方向的內野安打，墨西哥先馳得點。6局上，英國查維茲楊（Chavez Young）擊出二壘打，盜三壘得逞，小莫瑞（BJ Murray Jr.）擊出游擊方向內野安打追平比分。

7局下，墨西哥的大聯盟菜鳥崔霍（Alan Trejo）藉著保送和暴投跑到二壘，又是威爾森上來建功，敲出左外野平飛安打，崔霍跑回超前分。

英國隊預賽4戰全數告終，1勝3負無緣晉級，但他們7比5擊敗哥倫比亞，成功摘下隊史在經典賽的首勝，也算是不虛此行。

C組戰況對於衛冕軍美國隊較為不利，如果在最終戰敗給哥倫比亞就會被淘汰，即使獲勝也未必取得小組龍頭，必須看墨西哥與加拿大的勝方而定，墨西哥若擊敗加拿大就可取得小組第1。由於D組第1名是委內瑞拉，墨西哥可能會在8強首戰強碰多明尼加。