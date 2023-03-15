大陸觀察者網15日報導，美英澳核潛艇合作的消息一出，立即遭到地區國家的質疑和反對，澳洲前總理保羅·基廷也看不下去。在15日接受澳洲記者俱樂部採訪時抨擊美英澳「三邊安全夥伴關係」（AUKUS）是執政黨工黨自一戰以來最糟糕的決定，而所謂「中國軍事威脅論」十分愚蠢，甚至不值得回答。

基廷在講話中多次為中國辯護，認為中國不是蘇聯，無意推翻西方世界。但他也強調，這種「無意推翻西方」與聽信美國「中國人永遠活在美國人的戰略指揮之下」這種胡言亂語，兩者有很大的區別。

基廷當天受訪指工黨「回歸前殖民主人英國」，為了「盎格魯勢力圈」內外的安全，而迴避了亞洲的安全問題。「艾班尼斯政府與英國和美國串通一氣......這是工黨政府自前工黨領袖休斯（Billy Hughes）在第一次世界大戰中試圖引入徵兵制以來，做出的最糟糕國際決定。」

13日，美國總統拜登在加州聖地牙哥美國海軍基地與艾班尼斯及英國首相蘇納克就AUKUS會談，公布為澳洲配備核潛艇計畫。會後三方聯合聲明，美國將向澳洲出售3艘美國「維吉尼亞」級核潛艇，交易大概在2030年代初完成，後續可能再追加出售2艘。

三國還計畫，以美英技術為基礎，合作研製一種新型核潛艇。澳洲軍方官員稱，整個計畫預計將在2055年完成，耗資2450億美元。

基廷對此怒道：「有三位領導人站在那裡。只有一個人在付錢，就是我們的人！另外兩個，他們有樂隊演奏，快樂的日子又來了！」

他表示，「威脅」澳洲就意味著陸地入侵，但中澳之間的距離達8000多公里，中國不可能威脅到澳洲。「三艘潛艇將保護我們免受中國的威脅。真的嗎？我的意思是，這些垃圾（不可能）。」

基廷談到中美關係時說：「這（中國）不是以前的蘇聯……我的意思是，這不是一個希望推翻西方的國家。但這種『無意推翻西方』與聽信美國『中國人永遠活在美國人的戰略指揮之下』這種胡言亂語，兩者有很大的區別。」

基廷表示，鑒於潛在的雙邊貿易，中國會「竭盡全力」與澳洲建立積極關係。「我們有自己的大陸，沒有國界。沒有邊界爭端。完美！（但是）不，我們自己給自己製造了一個問題。」