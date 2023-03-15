高雄市地政局15日辦理2023年第1季開發區土地標售，計有12標封參與投標，最後僅收到12封投標封，有4筆土地無人投標而流標，總計共標出9標9筆土地，合計標售金額13億2619萬餘元，標脫率為69.2%，不過整體脫標的溢價率僅3.54％。

高雄市地政局去年第3、4季的抵費地標售，連續2季標售暫停，今年第1季為暫停後首次恢復標售，不料買氣相當冷靜。

第86期重劃區最後1筆特定倉儲轉運專用區土地，由「饗賓餐旅」以總價7億5181萬餘元得標。(高雄市地政局提供)

高雄市地政局科長郭陽春表示，本季開發區土地推出13標13 筆土地，涵蓋北高雄、中高雄及南高雄等，吸引12標封參與投標，其中第13、33、68、77期重劃區合計4筆面積土地，因個別條件未符合需求，致無人參與投標，其餘土地全部標出，以第48 期及第86 期重劃區買氣最佳。

本季最受矚目的是位於小港國際機場北側、第86期重劃區最後1筆特定倉儲轉運專用區土地，面積約3007坪，適合發展物流倉儲、航空、海運、陸運關聯產業，吸引2家投資人投標，分別是饗食天堂所屬的「饗賓餐旅」，與「宜林交通」，最後由「饗賓餐旅」以總價7億5181萬餘元得標，每坪標脫價25萬元，為第1季標脫總價最高標的。

此外，另一筆位於第48期市地重劃區的住五土地，面積約62坪，臨中華三路，近三塊厝車站、三民國小及三民市場，住商機能完善，吸引3標封搶進，以總價5885萬餘元標脫，每坪標脫價約95 萬元，為本季投標封數最高，且溢價率達16.67％，也是本季溢價率最高標的。

第1季標脫單價最高的土地，則是第2期市地重劃區1筆商三土地，面積約65坪，位於仁義街，近中央公園、捷運中央公園站及新堀江商圈，以總價6438萬元標脫，每坪標脫價98.08萬元。

本季僅12封標單投標，創近年新低，高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪認為，主因是地政局此次推出的土地面積較小，不受建商青睞。(記者張雅雲/高雄報導)