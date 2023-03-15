周三泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.56點或0.30%，為448點。零售股指數跌1.9%。

Zara母公司Inditex開盤即大跌3%，此前該公司公布去年淨利大增27%。

全球第二大時尚零售商H&M跌超過5%；稍早該瑞典公司公布12~1月的淨銷售增加12%，但分析師認為該業績表現令人失望。

對歐洲零售股業績的失望，抵銷了小幅加息和對美國銀行業謹慎樂觀的情緒。

歐股在周二錄得近三個月最大的單日上漲，主要原因是人們越來越寄望聯準會在矽谷銀行(SVB)倒閉之後，能夠緩和激進升息的腳步。