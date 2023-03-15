德國薩克森邦最古老的公司資不抵債，由於原物料和能源成本暴增，具有600年歷史的艾拉煉鐵廠（Eisenwerk Erla）最近陷入財務困境，宣布破產，補充一下公司名稱為鐵工廠，當年還沒有鋼鐵的配方，近代才轉型成鋼鐵廠。除了這間公司之外當地其他傳產業者和工人也走向街頭抗議高昂的電費。

In Germany, due to rising prices for raw materials and energy, plant went bankrupt, which is more than 600 years old.



The ironworks Eisenwerk Erla GmbH was first mentioned in documents in 1380. During its history, the company survived :

1/2 pic.twitter.com/4PkBtUi2PH — Dagny Taggart (@DagnyTaggart963) March 15, 2023

據德國新聞網《Focus》13日報導，薩克森邦歷史最悠久的傳產公司艾拉鐵工廠在成立600多年後不得不申請破產。根據肯尼茨市（Chemnitz）地方法院的公告，公司的財產和資產已經啟動破產程序。

今年5月，艾拉煉鐵廠的債權人將召開會議，公司管理層現在應該與法院人員一起制定重組計劃，除其他外，該鋼廠還為汽車行業生產渦輪增壓器外殼、排氣歧管和引擎零件，公司員工約300人。

作為薩克森邦最古老的公司，它的字號首見於西元1380年（明朝洪武十三年）的一份文件之中。當時，這間煉鐵廠仍以「Hammer in der Erl」為名。在東德時代，該司專注製造汽車引擎汽缸等。

破產之前經歷了很長一段損失。根據一份2020、2021年度報告，該公司的銷售額整整下降了400萬至5130萬歐元（約新台幣16.8億元），損失約為200萬歐元（約新台幣6575萬元）。業務重創的原因是原材料和能源成本的急劇上升。

上週四（9）薩克森邦大城里薩（Riesa）6家傳產業者共400多名鋼鐵工人走上街頭抗議可怕的工業電價。