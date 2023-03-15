該款調酒於「七賢吧」期間限定販售之外，活動期間入住高雄福華大飯店之房客更可憑券直接兌換（每日數量有限，兌完即止）。（業者提供）

韓國人氣女團BLACKPINK演唱會本周六、日在高雄開唱，高雄福華大飯店除提供票根優惠外，還攜手知名威士忌推出BLACKPINK成員LISA限定版調酒及餐點，更在3月18日當天延長酒吧、精緻涮涮鍋營業時間，要讓歌迷們聽覺、視覺及味覺都大大滿足。

高雄福華大飯店5樓「七賢吧」，以時尚英倫風著名，攜手威士忌王子- Chivas Regal起瓦士品牌在3月15日至3月19日推出期間限定LISA款調酒。（業者提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

高雄福華大飯店5樓「七賢吧」，以時尚英倫風著名，攜手威士忌王子- Chivas Regal起瓦士品牌在3月15日至3月19日推出期間限定LISA款調酒。（業者提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

高雄福華大飯店5樓「七賢吧」，以時尚英倫風著名，攜手威士忌王子- Chivas Regal起瓦士品牌在3月15日至3月19日推出期間限定LISA款調酒。品牌代言人為LISA的Chivas Regal起瓦士18年，馥郁豐厚獨特風味作為基酒，加上微酸的檸檬汁及芭樂汁鮮果風味，佐以蜂蜜及蛋白等，成功調和出一款口感層次豐富及滑順的調酒，粉紅色的優雅色調更呼應了起瓦士品牌代言人LISA的風格形象。

該款調酒於「七賢吧」期間限定販售之外，活動期間入住高雄福華大飯店之房客更可憑券直接兌換（每日數量有限，兌完即止）。另也推出特色餐點，不管是以新鮮紅龍果麵衣包裹細緻鱸魚的炸魚條，或是以綜合菇加上甜菜根高湯製成口感Q彈的野菇凍，還是清爽的凱薩沙拉淋上特調醬汁，每款都帶有吸睛的粉紅元素，不只好看好拍更好吃。

另外，3月18日高雄福華大飯店七賢吧及30樓Smile One精緻涮涮鍋更延長營業時間到凌晨12時，主打新鮮蔬菜及頂級肉品、澎派海鮮的Smile One精緻涮涮鍋一向深受饕客喜愛，更是演唱會後品嚐美食的好選擇。此外，即起至6月底，持演唱會或藝文活動票根到高雄福華大飯店各餐廳還可享餐飲消費平日85折、假日9折優惠。

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