預算金額高達88億的環狀線南環段工程招標案，歷經4次流標，15日終於決標。台北市政府捷運局表示，工程範圍自文湖線動物園站起至台北市文山區公所旁止，並經政治大學之CF670A區段標工程，依規定完成簽約作業後，最快將於今年6月開工，並於2032年完工。

負責招標施工的捷運局第二區工程處表示，環狀線南環段CF670A區段標工程，沿線共設2座地下車站（Y01站-Y1A站） 及2段潛盾隧道。歷經4次公告招標流標，於2月17日再次開標，經3月6日辦理評選結果，投標廠商大陸工程公司符合最有利標資格。

二工處指出，CF670A區段最快將於6月開工，工期預計8年10個月，預算金額為88億元，今年也將繼續規劃CF670區段標招標作業及預算金額。

二工處補充，未來南環段完工後，將增加台北市文山區與新北市新店區間之交通便利性，並可銜接已通車之環狀線第一階段、松山新店線和文湖線，縮短前往中和、板橋及內湖的距離，進而擴大雙北經濟生活圈及提供通勤機動性。

二工處說明，環狀線南環段路線起點自文湖線木柵動物園站起，採地下方式沿新光路二段南轉穿越山區接秀明路二段，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經木新路、秀明路一段再接木柵路，穿越景美溪沿遠東工業區旁之防汛道路，續西行於民權路至環狀線第一階段路線大坪林Y06站（不含）東側銜接。

二工處解釋，環狀線南段全長約5.9公里，共設置Y01、Y1A、Y2A、Y03、Y04及Y05站等6座地下車站與6段潛盾隧道（工程內容包含土木建築、水電環控、電梯電扶梯等工程），除地下車站採明挖覆蓋工法施築外，其餘以潛盾工法施作，分為CF670及CF670A共計2個區段標施作。