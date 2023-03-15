國內新冠疫情趨緩，市民生活步調逐漸恢復正常，台中捷運運量持續成長，中捷公司因應捷運周邊各項活動人潮，逐漸調整班距，為維持服務與維修量能及補足人力，將招募維修及服務人員共86人，報名自3月17日中午12點到3月27日中午12點止，採網路報名。

台中捷運公司指出，112年度新進人員甄試共計2類組、5類科，包含運務類組1類科、維修類組4類科，職缺包括站務員、技術員等第一線人員。

台中捷運公司提醒民眾，此次公開甄試一律採網路報名，請應考人於報名期間至台中捷運公司徵才報名系統（https://recruit.tmrt.com.tw/recruit）報名。甄試作業包含筆試（題型為選擇題，占總成績50％）及面試（含職涯發展測驗，占總成績50％），各職缺甄試資格條件、專業測驗科目及甄試相關規定請至台中捷運公司徵才報名系統參閱甄試簡章。

台中捷運公司表示，中捷公司為台中市政府百分之百持股的事業單位，提供員工具公平性與激勵效果的薪酬及福利制度，另，台中捷運系統除綠線運量累積千萬人次以上，其他路線也正規畫中，歡迎富有服務熱忱的朋友加入中捷行列，為未來台中捷運的永續發展盡一份心力。