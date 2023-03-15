曾姓男子因為積欠債務，他於去年3月25日持辣椒水至橋頭區一家銀行搶劫。他得手6萬3000元新台幣後逃逸。岡山警方在案發後循線到大樹區逮捕。雖然曾男已經與銀行方和解，但橋頭地檢署訊後，依刑法之攜帶兇器加重強盜等罪嫌起訴。

曾姓男子為了搶劫，他於去年2月先到臉書某社團以4000元代價購買偽造的車牌兩面，他於同年3月25日銀行快關門時，開著掛有偽造車牌的汽車到這家銀行，頭戴全罩式安全帽與口罩，持玩具槍、辣椒水噴罐進入這家銀行搶劫。

曾男當時以辣椒水噴灑魏姓保全人員的臉部，導致魏姓保全人員的左眼灼傷，疼痛倒地。曾男當時大喊：「全部人後退，把錢拿出來就都沒事！」等語，以此脅迫銀行人員，他趁銀行人員後退時，取走放在櫃台上的現金6.3萬元，開車逃逸。

曾男之後到大樹區的義大世界購物中心的地下停車場棄置車輛，並在商場廁所內換好衣物後，再搭乘計程車離去，之後他在大樹區新鎮路下車，再搭乘另一輛白牌計程車到左營的榮總，再開著另一輛自小客車離去，企圖製造斷點。

岡山警方調閱相關路線的監視器畫面，循線到南投逮捕曾男，當場扣得玩具槍一把與汽車一輛等證物。警方接著又到仁武區的一處無名產業道路找到辣椒水等證物。

曾男到案後坦承犯行。檢察官考慮他已經與銀行和解，並將6.3萬元賠給銀行，又無前科，依刑法之行使偽造特種文書，及攜帶兇器加重強盜等罪請求法官處以適當刑責。