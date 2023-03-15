告五人在MV中沉浸在自我情緒之中。（相信音樂提供）

告五人雲安。（相信音樂提供）

告五人犬青。（相信音樂提供）

告五人哲謙。（相信音樂提供）

告五人4月8日、9日將在台北小巨蛋舉辦《第一次新世界巡迴演唱會 〈宇宙的有趣〉》，並將於7月29日前進高雄巨蛋開唱，今（15日）公布售票資訊，高雄場演唱會將在本月25日中午12點拓元售票系統開賣，屆時必定又造成搶票熱潮。告五人日前也推出新專輯《帶你飛》第3波主打歌〈你所到之處（就下雨）〉MV，只見他們在下雨的辦公室嗨跳熱唱，渲染力十足，短短不到4天就累計超過40萬觀看人次。

告五人新歌〈你所到之處（就下雨）〉首度嘗試拉丁節奏，該曲由傳說中的樂團第4人、雲安哥哥潘燕山寫詞，由哲謙敲打非洲鼓、雲安彈尼龍弦吉他同步錄音。告五人也在歌曲中藏彩蛋巧思，除了收錄笑鬧中試出來的「Meow」魔性唱腔，也擷取宜蘭大雨落下的天然環境音，以及歌迷送的尖叫豬玩具也變成樂器，百變元素創造聽覺的魔幻時刻，讓歌迷一聽再聽，細細品味。

〈你所到之處（就下雨）〉MV更打造出雨季籠罩的傷感辦公室，犬青、雲安和哲謙都穿起了正裝打領帶，變身職場小資男女，不但在辦公室打起一桿進洞的高爾夫球，還把咖啡灑了滿地。雲安笑說：「在揣摩站在書櫃上打高爾夫球時，我在腦中想起了電影《華爾街之狼》李奧納多的浮誇氣勢！」平時愛打鬧說笑的他們，也首度畫上楚楚可憐的眼淚妝，拚命憋笑強忍笑意不笑場，只為演出哀傷的模樣。

告五人攻蛋前夕推出的第3張專輯《帶你飛》，不單書寫自己的故事，還探討人與人之間的距離，直視舒適圈以外的世界，同時學習在生命旅途裡漫無目的，告五人說：「帶你飛，讓我們飛去那些『安全感外』的地方，也能夠好好的！」

告五人《第一次新世界巡迴演唱會 〈宇宙的有趣〉》台北場4月8日、9日台北小巨蛋開唱，7月29日高雄場演唱會將於3月25日中午12點拓元售票系統全面開賣。