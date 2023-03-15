移民署台東專勤隊呼籲民眾檢舉山老鼠，最高獎金500萬。（民眾提供）

移民署台東專勤隊呼籲民眾檢舉山老鼠，最高獎金500萬。（民眾提供）

移民署台東專勤隊呼籲民眾檢舉山老鼠，最高獎金500萬。（民眾提供）

移民署南區事務大隊台東縣專勤隊於日前，配合台東林區管理處、台東縣政府及保安警察第台東分隊舉辦「森活市集」活動，呼籲民眾及新住民踴躍檢舉山老鼠濫砍盜伐珍貴林木，並鼓勵逾期停（居）留外來人口，自行到案，安心回國。

打擊盜伐及鼓勵逾期外來人口自行到案 移民署宣導活動深「植」人心！台東縣專勤隊配合「森活市集」活動，在現場辦理有獎徵答及發放文宣，除宣導踴躍檢舉山老鼠濫砍盜伐珍貴林木外，並宣傳移民署正在推動的「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」。

台東縣專勤隊隊長黃志明表示，移民署為協助逾期外來人口返國，推動擴大自行到案專案，期間自今年2月1日起至6月30日止，採取「免收容、低罰鍰、不管制」措施，鼓勵逾期停（居）留外來人口出面自行到案。

另為延續台灣珍貴的森林資源，守護山林，民眾如發現山老鼠濫砍盜伐珍貴林木違法行為，檢舉獎金最高達500萬元，請踴躍向台東縣專勤隊089-342095或林務局保林專線0800-000930（您您您-救山林）檢舉。