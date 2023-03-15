南投縣第二選區立委補選，民進黨籍當選人蔡培慧宣誓就職，隨即要投入2024年立委選舉拚連任；國民黨籍縣議員宋懷琳、游顥，都要爭取黨內提名。第一選區國民黨籍立委馬文君尋求連任，民進黨籍縣議員蔡銘軒、前議員葉仁創表態角逐。

蔡培慧在立委補選獲勝，擊敗國民黨候選人前縣長林明溱，攻破藍營鐵票區，成為南投縣17年來首位民進黨籍立委。國民黨則矢志收復失土，林明溱選後就強調要讓年輕人參選，拚倒民進黨；南投縣長許淑華也要求黨中央，盡速確定提名機制及參選人，贏回南投。

因此，2024年第二選區（濁水溪線）立委選舉，將是立委補選的延長賽，由於立委與總統大選同時舉行，投票率將會比補選大幅提高，如何鞏固基本盤並且爭取中間選民支持，將是決勝關鍵。

蔡培慧就職後，強調要將短短8個月任期當4年用，並且立即與環保署討論南投縣垃圾處理問題，顯示她的執行力和企圖心；由於民進黨內提名作業即將展開，她將於20日領表，爭取黨內提名參選連任。

立委補選時，國民黨宋懷琳、游顥和林儒彬都表態參選，不過，林明溱和兒子林儒彬都已宣示不再參選2024立委，因此，藍營目前檯面上是宋、游兩人參選，國民黨中央要再協調或做民調決定人選，預計到4月底才會明朗。

南投縣立委第一選區（烏溪線），現任國民黨籍立委馬文君爭取蟬聯，黨內尚無挑戰者；民進黨受到補選勝選激勵，蔡銘軒和葉仁創都將領表登記，爭取黨內提名。