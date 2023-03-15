退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴陸參加黃埔建校活動，包括國民黨在內都出言勸阻。國防部長邱國正今更直言，這是統戰策略之一，並強調，若思考不夠縝密或堅定的話，還叫什麼國軍？

邱國正今受訪時被問及，退將號召赴陸參加黃埔校慶是否為統戰？邱國正表示，無論是退輔會或是校友會，都已經講得很清楚，他立場也一致。

邱國正認同這是統戰策略之一，並表示此事件也造成爭議，但國軍立場很堅定「不會討價還價」，他也撂下重話，強調若在這方面思考不夠縝密或堅定的話，還叫什麼國軍？