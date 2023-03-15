民進黨主席賴清德今登記參加黨內初選，行政院副院長鄭文燦今受訪表示，會給賴清德更大的支持與力量。

鄭文燦今出席民進黨2024大選提名策略小組今召開第一次會議會後受訪表示，登記還沒結束，不過預估是由賴清德主席會代表民進黨參選總統，這是重要決定，全黨會團結一致。

他說，黨內民主程序要走完，等走完後，按照規定辦理初選時程，該有的程序會按照黨內規章處理，最重要的是做好執政、照顧人民、提升產業、讓台灣更有韌性，這是未來的責任，會給賴清德更大的支持與力量。