桃園市長張善政「撥亂反正」近日屢登新聞版面，民進黨桃園市議會黨團15日斥張上任後「以體檢之名、行清算之實」，國民黨果然只會靠清算提高聲量，上任至今對桃園實質建設毫無想法，過去8年桃園大型建設逐步規畫並陸續完成，讓市民真正享受到公共建設的好處，強調抹黑和口水對桃園不會有任何幫助。

民進黨團表示，今年初張善政成立「公共工程體檢委員會」，針對平鎮停車場、楊梅區公所大樓、竹圍漁港等工程進行體檢，但行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時，早已完成工程檢討及缺失改善，針對少數有瑕疵進行補強，一直秉持虛心接受批評有錯即改，遇到工程做不好的部分，也一定責成同仁找出原因改善到好。然而，體檢期間張善政團隊仍不停批評前朝內控有問題，如同未審先判，讓人不難想到就是在清算。

民進黨團提出，根據《桃園 以人為本的城市轉型》統計，2015年至2022年桃園工程獲國內外至少495個獎項，其中公共工程金質獎22個、金安獎15個，國際獎項近20個，包括世界級全球卓越建設獎，桃園在2022年就榮獲2金2銀的殊榮，為台灣獲獎最多的城市。相信桃園市政府的每一位工程人員，在執行每一項工程建設時均秉持專業，戰戰兢兢的想把事情做好，讓市民朋友可以享受優質的公共建設。

民進黨團強調，公共建設在設計階段及開工前市府會辦理說明會，讓市民朋友了解建設內容、效益，還有施工時交通和環境的影響，完工後會辦理通車或啟用典禮，市府舉辦工程活動是要讓市民理解和共享市政建設的成果。今年2月2日張善政出席平鎮湧豐綠美化啟用典禮，工程經費僅約650萬元，如果認為方式不好可以調整，但僅統計工程活動數量批判前市府，完全突顯張善政團隊就是雙標。

民進黨團指出，張善政滿意度高代表現階段市民對市府的肯定，但鄭文燦任內的高滿意度是事實，就連卸任前一年，不論是市長滿意高達7成以上，桃園市在經濟力、社會力也都是六都之冠，更是永續城市的表率，這些都是桃園和市民朋友的福氣。選舉已經結束，用政治清算和抹黑攻擊不是一個地方行政首長該有的高度和風度。

民進黨團批評，張善政團隊之所以能夠快速兌現幾項福利政策，是有賴於前市府團隊的財政穩健及統籌分配款等，還有110年度約17億元、111年度約50億元的超徵稅額，一上任就有相當多的財政資源可以使用，不該得了便宜還賣乖，靠著打前市府來墊高自己的聲量，相信許多基層公務員同仁都還在市政府服務，這樣大刀闊斧攻擊他們過去的努力成果，張善政團隊的良心過意的去？

民進黨團說明，桃園八德國民運動中心發生羽球場天花板掉落事件，監察院發函桃園市政府，依照制度本來就該由現任市府團隊說明，張善政曾對媒體表示目前市府可以調閱完整資料，也表達樂意到監察院說明。鄭文燦辦公室也表示，監察院如需約詢「鄭副院長」，他也非常願意，所以外界不必再有過多的推測。