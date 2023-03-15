同欣電去年第四季合併財報，營業收入淨額32.89億元，季減11.4%、年減6.2%；營業毛利11.03億元，季減19.4%、年減13.4%，毛利率33.5%，季減3.4個百分點、年減2.8個百分點；營業淨利7.63億元，季減26.0%、年減17.1%，營益率23.2%，季減4.6個百分點、年減3.1個百分點；本期淨利4.63億元，季減40.0%、年減36.8%，淨利率14.1%，季減6.7個百分點、年減6.8個百分點；稅後基本每股盈餘2.84元，相較去年第三季的4.32元、2021年第四季的4.1元均下降。

同欣電去年營業收入淨額140.71億元，年增1.5%；營業毛利50.05億元，年增8.5%，毛利率35.6%，年增2.3個百分點；營業淨利36.65億元，年增7.9%，營益率26.0%，年增1.5個百分點；本期淨利31.40億元，年增13.6%，淨利率22.3%，年增2.4個百分點；稅後基本每股盈餘17.98元，相較前一年的15.49元成長。年度營收、獲利雙創新高紀錄。

同欣電去年折舊13億多元，今年八德廠新建，下半年將完工，費用將會陸續產生，今年折舊費用將年成長；資本支出方面，去年35.39億元，主要是八德廠新建、竹北廠擴建，預估後續金額會下降。

同欣電擬配息7.77007957元、配股3元，共派利約10.77元。公司表示，為了近年營運擴張之相關建置，股利分配審慎評估。

受季節性因素及消費性產品客戶庫存依然偏高，法人預估，同欣電今年第一季營收恐將季減雙位數，第二季估將季比個位數成長。