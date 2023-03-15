美國爆發2008年金融危機以來最大的銀行倒閉案之際，中國人民銀行近日召開2023年金融穩定工作會議，要求金融穩定系統要繼續按照「穩定大局、統籌協調、分類施策、精准拆彈」的方針，積極壓降存量高風險機構。完善金融穩定立法和金融穩定保障基金制度，更好發揮存款保險功能。

人民銀行黨委委員、副行長潘功勝出席會議並講話，人民銀行黨委委員、副行長宣昌能主持會議。

會議指出，中國金融運行整體穩健，風險可控。中國金融體系中銀行業資產占比超過九成，銀行業金融機構總體經營穩健，特別是大型銀行評級一直優良，是我國金融體系的壓艙石。少數問題中小金融機構改革化險取得重要進展，非法金融活動得到有力整治，金融市場運行平穩。

會議強調，防範化解金融風險是金融工作的永恆主題。金融穩定系統要繼續按照「穩定大局、統籌協調、分類施策、精准拆彈」的方針，統籌發展和安全，壓實金融風險處置各方責任，積極穩妥壓降存量高風險機構。要加強金融風險處置機制和能力建設，強化監測、預警、評估，推動金融風險早發現、早糾正、早處置，加大追贓挽損和反腐問責力度，防範道德風險。

要加快推進金融穩定保障體系建設，完善金融穩定立法和金融穩定保障基金制度，更好發揮存款保險功能。要以「時時放心不下」的責任感，持之以恆做好風險防範化解工作，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

人民銀行上海總部，各分行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行，人民銀行有關司局和單位負責人參加了會議。