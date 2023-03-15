蔡姓男子、李姓男子與廖姓女子2019年7月間合夥詐騙女病患，假冒中醫販賣一罐15萬的不明藥酒，新北地院近期依共同詐欺取財罪，分別判李男、廖女有期徒刑1年4月，緩刑3年；蔡男有期徒刑6月。（蔡雯如攝）

蔡姓男子、李姓男子與廖姓女子2019年7月間合夥詐騙女病患，廖女先到馬偕醫院搭訕女病患，詢問其病因後，將其帶到台北市士林區的假診所，李男假冒中醫，販賣一罐15萬8000元的不明藥酒給病患，並聲稱能改善身體狀況。新北地院近期依三人以上共同詐欺取財罪，分別判李男、廖女有期徒刑1年4月，緩刑3年；蔡男有期徒刑6月；並沒收作案藥酒，全案可上訴。

判決書指出，廖女2019年7月在台北市中山區馬偕醫院以「王小姐」身份搭訕病患，詢問病患就診原因後，謊稱曾有長輩生病後，前去找一位中醫師，買藥酒後就可治癒。並將被害人騙至李男承租在台北市士林區葫蘆街上的租屋内，3人在明知李男沒有合法中醫師資格，依舊幫病患進行醫療業務，還賣給對方一罐不明成分的藥酒。

3人幫助將自製假藥酒搬至病患住處，該名病患也交付15萬8000元給蔡男，蔡男後續再將款項交給李男，3人將贓款均分，其中廖女與李男各得7萬8000元，蔡男得2000元，直到病患家屬察覺異樣、報警處理，犯行才曝光。

合議庭認爲，廖女等人沒有行醫資格、能力堪憂，更沒有受到主管機關監督，無法妥善保護病患權益，特別是所販售的藥品未經主管機關核准，成分、療效不明，消費者服用後，造成的風險難以想像。

不過，考慮3人在法院審理時均已自白認罪，且均與病患達成和解，賠償15萬8000元，因此判李男、廖女有期徒刑1年4月，緩刑3年；蔡男有期徒刑6月；並沒收作案藥酒，全案可上訴。