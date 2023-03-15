根據主計總處統計，1月底工業及服務業全體受僱員工人數817萬6千人，較上月底減少2萬5千人或0.30％。

1月適逢農曆春節，本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工）經常性薪資平均為47,939元，月增1.10％，年增2.57％；年終及績效獎金與加班費等非經常性薪資66,878元，合計後總薪資平均為114,817元，年增1.70％。

至於1月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為45,376元，月增0.97％，年增2.30％；非經常性薪資62,360元，合計後總薪資平均為107,736元，年增1.52％；其中部分工時員工經常性時薪207元，月增4.02％，年增0.49％。剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.72％。

另，1月各行業非經常性薪資有所差距，以金融及保險業201,260元、出版影音製作傳播及資通訊服務業93,276元相對較高，製造業65,853元，其中電子零組件製造業84,969元；而內需服務業之住宿及餐飲業、支援服務業（含旅行社等）均不及2萬元。

陳惠欣，1月經常薪資年變動是增加2.3％，物價同期是3.05％，平減下實質經常性薪資呈現負成長，但一部分也是過年期間物價有年節效應。

至於總薪資比較高，陳惠欣說，因為今年過年比較早，有年終獎金發放，影響總薪資月變動幅度也比較大。至於完整年終獎金資料，會在2月來做說明。

針對外界關心製造業受僱人數，陳惠欣說，近期受景氣降溫影響，製造業人數月變動是減少1.4萬人，惟她說，每次過完年都會有年後轉職潮，製造業在年後以往都會呈現減少狀態，還要再關注人數的變化。但她也坦言，人數減少一部份是景氣，一部份是臨時性工作結束影響，還要觀察幾個月變化才能定論。

陳惠欣也說，1月製造業工時為13.4小時，年減1.9小時，這是從去年7月、連續7個月減少，但強調沒擴大情形。